В Березовском в СНТ сгорел дом и все постройки – госпитализирована женщина

Крупный пожар в СНТ ликвидировали в Березовском. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, в садовом товариществе № 55 на 102 квадратах сгорели садовый дом, баня и надворные постройки. В результате пожара пострадала женщина, она была госпитализирована.

Возгорание ликвидировали 15 огнеборцев и 5 единиц техники за 181 минуту. Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели.

Березовский, Елена Васильева

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