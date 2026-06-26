Жительница Алапаевска прикидывалась юристом, собирая с клиентов деньги за подачу и сопровождение исков

Жительница Алапаевска притворялась судебным юристом, собирая с доверчивых клиентов деньги за подачу заявлений и сопровождение процессов.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, обвиняемая Ирина Останина осуществляла свою деятельность в статусе самозанятой. Женщина получала от клиентов предоплату, но при этом ничего в интересах своих доверителей не делала, а просто создавала видимость, что документы поданы в суд, что она участвует в процессах, сообщая о якобы вынесенных решениях, обжаловании судебных актов в вышестоящих инстанциях.

При этом под различными предлогами продолжала брать с потерпевших денежные средства.

Вину в совершении инкриминируемых преступлений осужденная не признала.

В результате всех действий Останиной 21 потерпевшему причинен материальный ущерб на сумму свыше 1,3 млн рублей.

В ходе судебного рассмотрения государственный обвинитель в интересах четырех потерпевших, являющихся пенсионерами по возрасту, заявил иски о взыскании с Останиной имущественного ущерба и 15 потерпевшим оказал помощь в составлении исковых заявлений.

Необходимо отметить, что суд освободил от отбытия наказания Останину по ч. 1 ст. 159 УК РФ в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Алапаевский городской суд назначил Ирине Останиной наказание в виде 4 лет принудительных работ с отбыванием в исправительном центре, с удержанием 10% заработка в доход государства, с лишением права заниматься профессиональной деятельностью по оказанию юридических услуг гражданам на срок 2 года 10 месяцев.

Кроме того, по инициативе государственного обвинителя судом на основании ст. 104.1 УК РФ в доход государства конфискованы ноутбук, системные блоки, портативные жесткие диски, смартфон, которые использовались Останиной в ходе совершения преступлений.

Суд удовлетворил иски прокурора, взыскав с осужденной в пользу потерпевших материальный ущерб.

Алапаевск, Елена Васильева

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