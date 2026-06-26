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СвЖД оштрафована за разрушающийся бетон на железнодорожных мостах

Свердловская транспортная прокуратура выявила нарушения требований к содержанию железнодорожных путепроводов и металлических мостов.

Проверка проводилась вблизи остановочного пункта «Первомайская», станций Екатеринбург-Пассажирский и Каменск-Уральский. Там зафиксированы дефекты: локальные разрушения защитного слоя бетона, трещины штукатурного слоя, оголение арматуры.

Владелец объектов, Свердловская железная дорога оштрафована на 50 тысяч рублей по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ «Нарушение требований технических регламентов». По требованию транспортного прокурора разработан план ремонтных работ, их выполнение поставлено на контроль надзорного ведомства.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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