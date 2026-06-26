В Заречном трое местных жителей похищали людей и вымогали деньги

В Заречном группа местных жителей похищала людей и вымогала деньги.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе следственного комитета по Свердловской области, в 2025 году обвиняемые, действуя организованной группой, похищали граждан, увозили в малолюдные места, где, применяя физическое насилие, вымогали у них деньги.

Преступления были раскрыты и пресечены совместными усилиями сотрудников СКР и регионального управления ФСБ России. Задержание проводил СОБР Росгвардии. Суд заключил обвиняемых под стражу.

Заречный, Елена Васильева

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