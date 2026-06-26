На Уктусе открылся летний фестиваль на новой благоустроенной набережной (ФОТО)

В Екатеринбурге появилась новая точка притяжения – Уктусская набережная. За несколько лет благоустройства заброшенная территория превратилась в парк, где можно гулять, заниматься спортом или отдыхать у воды. Этим летом на набережной стартовал фестиваль «Лето в сезонах» – с кинотеатром под открытым небом и множеством активностей для горожан. В 2028 году Уктусская набережная должна стать единым парковым пространством.

Масштабную реконструкцию заболоченного берега проводит девелоперская компания «Малышева, 73». Благоустройство было разделено на три этапа. Первый завершился в 2020 году. На участке площадью более 11 тысяч кв. м. в районе начала улицы Щербакова появились фонтан, амфитеатр, пирс со смотровой площадкой. На набережной сделали велодорожки с велопарковками, а также несколько спортивных зон, включая площадку для воркаута. Недостроенной остается лишь велопешеходная зона, которая будет доработана в рамках следующих очередей. Протяженность благоустроенной береговой линии на этом участке составила 600 метров.

Вторая очередь благоустройства началась в прошлом году. Работы охватывают парковую и пляжную зону вблизи «Ривер Парка». А третий этап начнется в этом году в районе стрелкового клуба. Девелопер планирует вложить в благоустройство береговой линии более 750 миллионов рублей. В эту сумму входит укрепление и озеленение 9 гектаров заброшенной территории.

«На сегодняшний день подрядчики провели полную очистку дна реки от ила и выполнили дноуглубление, чтобы обеспечить судоходность и чистоту воды. Проект разработан с учетом гидрологических особенностей территории: расчетный уровень воды принят по 1% обеспеченности, а все конструкции набережной расположены выше этого уровня, что гарантирует защиту от паводков. Для укрепления берегов и создания основания было завезено и отсыпано около 180 тысяч кубических метров скального грунта – это порядка 300 тысяч тонн. Одновременно с территории вывезено более 10 тысяч тонн разнообразного мусора, который десятилетиями накапливался на заброшенном берегу», – рассказали в строительной компании.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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