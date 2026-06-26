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В России на 70 процентов выросло число заражений телефонов вирусами

Системы мониторинга киберугроз «МегаФона» зафиксировали рост числа зараженных мобильных устройств. По итогам первого полугодия 2026 года количество выявленных инцидентов увеличилось на 70% год к году. Одновременно выросло и число ресурсов, используемых злоумышленниками для контроля устройств с вредоносами.

Первый заметный всплеск активности вредоносного ПО аналитики «МегаФона» зафиксировали ещё весной прошлого года. В марте 2025 года число выявленных инцидентов оказалось в 6,6 раза выше, чем в феврале. В текущем году пиковые значения были достигнуты уже в феврале.

По итогам шести месяцев 2026 года число выявленных устройств с вредоносным программным обеспечением выросло на 70% по сравнению с таким же периодом прошлого года и на 21% относительно второго полугодия 2025-го.

Одной из самых распространённых угроз является банковский Android-троян Mamont. Если в прошлом году на него приходилось 10-12% всех выявленных заражений, то в текущем году его доля выросла до 12-15%. При этом в последние месяцы специалисты отмечают снижение темпов его распространения: в мае количество выявлений сократилось на 18 % по сравнению с апрелем. Похожая динамика наблюдалась и в прошлом году за аналогичный период: после снижения летом осенью начался рост заражений.

Дополнительным признаком роста активности злоумышленников стало увеличение числа ресурсов, используемых для координации заражённых устройств. Например, если в первом полугодии 2025 года специалисты выявляли лишь несколько десятков управляющих серверов вредоносного ПО Mamont, то уже осенью их среднемесячное количество превысило 100, а в марте 2026 года – 200. По оценке оператора, это свидетельствует о развитой инфраструктуре злоумышленников, нацеленной на массовые атаки и противодействию их обнаружения.

Для выявления подобных угроз «МегаФон» использует собственную аналитику и правила детектирования вредоносной активности, которые работают в автоматизированном режиме. При обнаружении подозрительной активности оператор ограничивает доступ к вредоносному ресурсу на уровне сети и уведомляет абонента о потенциальной угрозе.

«Значительная часть заражений по-прежнему связана с действиями самих пользователей – переходом по фишинговым ссылкам в мессенджерах и социальных сетях, а также установкой приложений из непроверенных источников. Мы видим, что злоумышленники постоянно совершенствуют свои инструменты и наращивают инфраструктуру для распространения вредоносного ПО. Поэтому сегодня особенно важно сочетать современные технологии защиты с соблюдением базовых правил цифровой гигиены», – отметил директор департамента по предотвращению мошенничества и потерь доходов «МегаФона» Сергей Хренов.

Чтобы защитить свои устройства, специалисты рекомендуют установить антивирусное ПО и регулярно его обновлять, не пренебрегать предупреждениями оператора при переходе на потенциально опасные страницы. Важно скачивать приложения из официальных магазинов, но помнить, что злоумышленники могут разместить вредонос и там. Проверяйте разработчика, изучайте список запрашиваемых разрешений: если приложение запрашивает доступы, не связанные с его функционалом, – это тревожный знак. Кроме того, стоит избегать подключения к незащищённым публичным сетям Wi‑Fi и критически относиться к неожиданным ссылкам и вложениям – даже если они приходят от знакомых контактов.

Москва, Елена Васильева

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© 2026, РИА «Новый День»

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