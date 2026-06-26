Малышевский мост на ЖБИ откроется раньше срока (ФОТО, ВИДЕО)

Движение по Малышевскому мосту, связывающему микрорайон ЖБИ и центр Екатеринбурга, откроется рано утром 29 июня. Ремонтные работы на путепроводе завершились на два месяца раньше установленного срока.

Когда откроется мост на ЖБИ

«Понимаю, что ремонт дорог часто связан с затруднениями для водителей, пешеходов и жителей прилегающих территорий. Но, учитывая техническое состояние этой важной транспортной артерии, тянуть было нельзя. Было принято решение провести капремонт. Применяя новейшие технологии, специалисты заменили 15 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия и полностью обновили 16 деформационных швов. Чтобы минимизировать неудобства гражданам, ремонт, стартовавший в апреле, проводился с частичным закрытием полос», – рассказал журналистам глава Екатеринбурга Алексей Орлов, который сегодня лично проинспектировал объект.

Работы строители завершили сегодня утром, но на укрепление бетона по техрегламенту требуется еще 72 часа. Поэтому запуск движения транспорта на Малышевском мосту произойдет в 6 часов утра в понедельник. Ремонтные работы на путепроводе выполнял трест «Уралтрансспецстрой». Генеральный директор компании Борис Ригер сообщил, что работа была организована в две смены. Основная сложность заключалась в поддержании оптимальной влажности бетонной смеси. Во время июньских дождей ее приходилось закрывать, чтобы просушить основание. «Может быть, со стороны жителям казалось, что на объекте ничего не делается. Но нам нужно было выдержать технологические сроки. Оперативная работа наших специалистов позволила закончить объект почти в два раза быстрее, чем планировалось», – отметил подрядчик.

Он обратил внимание, что на мосту была применена новая технология изготовления деформационных швов. Они сделаны без перепада высот и щелей, поэтому не создают шума, когда по ним проезжают автомобили. Это значит, что жители близлежащих домов не будут слышать постоянный грохот с дороги.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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