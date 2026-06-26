На Урале на выходные объявлено штормовое предупреждение

В Свердловской области на выходные, 27 и 28 июня, объявлено новое предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. Как сообщает региональное ГУ МЧС, на юге области ожидается сильный дождь, очень сильный ливень.

Граждан в непогоду просят держаться подальше от деревьев и рекламных конструкций, автолюбителей во время сильных осадков съезжать на обочину, чтобы переждать.

В случае возникновения ЧС необходимо звонить на 112.

Екатеринбург, Елена Васильева

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