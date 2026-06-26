Медалисты школ Академического высадили памятную аллею

ГК «КОРТРОС» вместе с медалистами школ Академического высадили памятную аллею у здания районной администрации.

Число выпускников с медалями в школах района стабильно растет: если в прошлом году их было 87, то в 2026-м показатель достиг 95 человек. Лидером стала самая первая школа района – № 16, выпустившая 25 медалистов.

С напутственными словами к ребятами обратились почетные гости: глава Академического района Николай Смирнягин, генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов, начальник управления образования района Наталья Хисаметдинова, председатель совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое» Виктор Киселев, генеральный директор УК «Академическое» Андрей Сизов и член совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое» Алексей Воробьев.

«Вы 11 лет неустанно трудились, вкладывали душу, сердце, старания и умения – и получили блестящий результат. Вы прославили не только себя и свои школы, но и весь Академический район. Сегодня вам выпала честь оставить в районе не только память, но и след – аллею. Вы не просто высаживаете деревья – вы вкладываете в них частичку своей души», – обратился к выпускникам генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») Сергей Ланцов.

После высадки аллеи медалисты поднялись на крышу здания администрации, где насладились видами на Академический район, спели песню вместе с местным бардом Станиславом Дущенковым и сделали памятные фотографии.

Сейчас в Академическом районе работают уже 9 школ. А весной 2026 года в «Кварталах Конструктивизма» стартовало строительство еще одного учебного заведения, которое появится в квартале улиц Академика Ватолина – Рябинина – Академика Ландау – Академика Вавилова. Школа обеспечит учебными местами жителей близлежащих кварталов.

Фото: РСГ-Академическое

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube