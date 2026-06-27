У цирка лоб в лоб столкнулись два самокатчика

Обстоятельства столкновения двух прокатных электросамокатов устанавливают автоинспекторы в столице Урала. Как сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции, ДТП произошло 26 июня 2026 года в 18.24 часов на улице 8 Марта в районе дома № 43.

По предварительным данным, водитель прокатного электросамоката «Юрент», 21-летний мужчина, и водитель прокатного электросамоката «Вуш», девушка 16 лет, двигаясь во встречных направлениях, допустили столкновение.

В результате происшествия несовершеннолетняя получила травмы, бригадой скорой медицинской помощи доставлена в ДГКБ № 9, после оказания помощи отпущена домой.

На месте происшествия автоинспекторами выполнены необходимые процессуальные действия. По данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Госавтоинспекция напоминает, что при управлении средствами индивидуальной мобильности на тротуарах и в пешеходных зонах водители обязаны быть бдительными, своевременно оценивать обстановку, прогнозировать возможные изменения траектории движения других участников и выбирать скорость, обеспечивающую безопасность при маневрировании в условиях городского пространства.

Екатеринбург, Елена Васильева

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