На Вайнера начался масштабный ремонт – перекрыта большая часть улицы

В Екатеринбурге практически полностью перекрыли улицу Вайнера, там начался ремонт. Для пешеходов оставили узкие проходы с обеих сторон.

Сейчас техника снимает старую тротуарную плитку и асфальт.

Работы продолжатся до осени следующего года. В частности, об обновят не только покрытие, которое станет светодиодным, но и высадят деревья, установят вазы под цветы и кустарники. Здесь также появятся система видеонаблюдения и новое освещение. Будет отремонтирована дренажная система.

Помимо самой пешеходной улицы Вайнера работы затронут Театральный переулок и часть улицы Попова.

Напомним, ранее на Вайнера демонтировали мультимедийный экран, подаренный компанией «Сима-ленд» к 300-летию Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Сычева

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