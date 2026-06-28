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На Вайнера начался масштабный ремонт – перекрыта большая часть улицы

В Екатеринбурге практически полностью перекрыли улицу Вайнера, там начался ремонт. Для пешеходов оставили узкие проходы с обеих сторон.
Сейчас техника снимает старую тротуарную плитку и асфальт.
Работы продолжатся до осени следующего года. В частности, об обновят не только покрытие, которое станет светодиодным, но и высадят деревья, установят вазы под цветы и кустарники. Здесь также появятся система видеонаблюдения и новое освещение. Будет отремонтирована дренажная система.

Помимо самой пешеходной улицы Вайнера работы затронут Театральный переулок и часть улицы Попова.
Напомним, ранее на Вайнера демонтировали мультимедийный экран, подаренный компанией «Сима-ленд» к 300-летию Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Сычева

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