Мотоциклист врезался в сломанный автобус и отлетел под встречный автомобиль (ФОТО)

В Академическом районе Екатеринбурга в результате ДТП серьезно пострадал 40-летний мотоциклист.

Как сообщили в горГАИ, авария случилась в воскресенье, 28 июня, в 12:35 на улице Евгения Савкова в районе дома № 44.

Мотоциклист врезался в неисправный стоящий автобус «Симаз», водитель которого ждал прибытия эвакуатора. От удара байкера отбросило на встречную полосу, где на него наехал автомобиль «Джетур» под управлением 45-летнего мужчины.

Мотоциклист госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке, страховой полис отсутствовал. На мотоциклиста составили протоколы об административных нарушениях по ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ и ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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