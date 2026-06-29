В Екатеринбургский зоопарк приехала рысь, «спокойная, как удав» (ФОТО)

В Екатеринбургском зоопарке вышла к посетителям после обязательного карантина рысь Веснушка, недавно приехавшая из Перми.

Как рассказали в пресс-службе зоопарка, Веснушка родилась 20 мая 2025 года. Характер у нее игривый, но в тоже время она – стрессоустойчивая и непугливая. Киперы говорят, что она «спокойна, как удав». В ее рацион входят курица, говядина и живой корм.

Рысь – единственный представитель кошачьих, обитающий так далеко на севере, и единственная дикая кошка на Урале. Ее широкие лапы и густой мех помогают переносить суровые зимы, а способность ходить по снегу, не проваливаясь, делает ее приспособленной к уральским условиям.

В природе она охотится на зайцев, тетеревов, на небольших копытных, как, например, косуля, кабарга, на пятнистых и северных оленей и даже на хищников – лис, енотовидных собак.

Фото: Дарья Лопатко, Илья Болдырев-Никитин

Екатеринбург, Елена Владимирова

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