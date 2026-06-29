Метеоролог спрогнозировал дождевые паводки на Урале

Неделя в Свердловской области началась с мощных ливней – местами прогнозируется до 80 мм осадков. Учитывая, что земля уже перенасыщена влагой, это может спровоцировать дождевые паводки, сообщает метеоролог Алексей Пулин.

«Ожидаются значительные осадки. По области прогнозируется еще от 30 до 60 мм дождей, в районе Нижнего Тагила – Кушвы до 80 мм и выше. Если учесть, что к настоящему моменту по области уже выпало 2-3 месячных нормы, такая существенная прибавка количества осадков может привести к дождевым паводкам», – отметил он в своем телеграм-канале.

За текущий месяц в Екатеринбурге выпало уже 150 мм осадков. На данный момент июнь занимает четвертую строчку в рейтинге самых дождливых месяцев. До абсолютного рекорда 1986 года не хватает всего 18 мм. Если прогнозы на ближайшие дни оправдаются, нынешний месяц станет самым дождливым за всю историю наблюдений.

По прогнозам Уральского гидрометцентра, сегодня, 29 июня, в большинстве районов Свердловской области пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах сильные, ливни. Ветер слабый, к вечеру северный, 4-9 м/с, порывы до 14 м/с. В Екатеринбурге днем дождь, +17 °C.

30 июня в области будет облачно, ожидаются сильные дожди, грозы. Ветер переменный, 1-6 м/с, порывы до 13 м/с. Температура ночью +12…+17°, днем +16…+21°, на севере до +26°. В Екатеринбурге сильный дождь, ночью +14°, днем +18°.

1 июля днем в большинстве районов кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью восточный, днем северный 3-8 м/с. Температура ночью +9…+14°, днем +19…+24°. В Екатеринбурге ночью без существенных осадков, +13°, днем кратковременный дождь, +21°.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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