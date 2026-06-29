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На Урале в сгоревшей машине нашли труп

Обстоятельства гибели человека выясняют правоохранительные органы. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, в селе Толмачева по ул. Советской сгорел автомобиль. Площадь пожара составила 6 квадратов. В ходе тушения пожара обнаружен погибший.

Возгорание было ликвидировано за 6 минут 11 специалистами и 2 единицами техники. Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели.

Екатеринбург, Елена Васильева

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