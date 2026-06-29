Жительница Тюмени погибла в ДТП в Артемовском районе

В воскресенье, 28 июня, на 38-м километре автодороги Артемовский – Зайково столкнулись «Опель Астра» и БМВ.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, 37-летний водитель «Опель Астра» выехал на встречную полосу и столкнулся с БМВ под управлением 42-летней женщины. 44-летняя пассажирка «Опеля», жительница Тюмени, от полученных травм скончалась на месте. Водители обоих автомобилей с травмами доставлены в Артемовскую центральную районную больницу.

Водитель БМВ пояснила, что «Опель» выехал на встречную полосу неожиданно. По ее словам, маневра обгона или объезда препятствий водитель «Опеля» не совершал. Избежать столкновения не удалось. Все участники ДТП были пристегнуты ремнями безопасности.

Артемовский, Елена Владимирова

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