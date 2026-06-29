В Екатеринбурге спасли утят из ливневой канализации (ФОТО)

В Екатеринбурге на улице Мехренцева спасли утят, провалившихся в ливневый колодец. Об этом рассказали волонтеры «ЗооСпас в Екатеринбурге».

Внимание прохожих привлекла утка, которая беспокойно кружила у ливневой канализации. Внутри оказались утята. Один из очевидцев снял решетку и выловил всех птенцов, но один успел нырнуть в горизонтальную трубу и выплыть в другом колодце. К счастью, уровень воды там был низким, поэтому дальше по трубе утенок не продвинулся.

Вытащить птенца сразу не получилось – решетка не снималась. Тогда зооспасатели решили достать утенка с помощью самодельного сачка на гибком ободе. Конструкцию удалось согнуть так, что она свободно проходила через решетку. Утенка, который плавал кругами на дне, зачерпнули с первой попытки.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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