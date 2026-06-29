Родителям младшеклассников напомнили, что стоит собрать к школе уже сейчас

Родителям учеников младших классов напомнили, что стоит собрать уже сейчас для подготовки к урокам, чтобы не создавать себе лишней работы осенью и зимой. Речь идет о материалах для поделок, уроков по окружающему миру или природоведению. В частности, могут пригодиться камни, веточки, палочки, шишки, листья и цветы. Из них в течение учебного года нужно будет составлять композиции, фигурки, узоры.

Чтобы зелень сохранилась, можно сделать гербарий, то есть засушить собранный материал, но он будет достаточно хрупким. Другой способ, который обсуждают в родительских чатах, – это сохранение с помощью пищевого глицерина. Его нужно смешать с теплой водой в пропорции 1:2, и в полученном растворе замочить листья или травы. По прошествии нескольких дней нужно высушить их на бумажных полотенцах естественным способом.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube