Владельцу кафе выписали штраф 250 тысяч рублей за работницу-мигрантку

В Верхней Пышме суд выписал крупный штраф владельцу кафе «Чайхана», где незаконно приняли на работу гражданку Таджикистана, у которой не было разрешения на работу в России и патента.

Как сообщили в пресс-службе Верхнепышминского суда, женщина мыла в кафе посуду. На ее начальника, ИП Давлатова, составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина».

В суде бизнесмен себя виновным не признал и утверждал, что иностранка на него не работает. Тем не менее, изучив материалы дела, суд назначил владельцу кафе штраф в размере 250 тысяч рублей.

Верхняя Пышма, Елена Владимирова

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