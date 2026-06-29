российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Прокуратура оштрафовала больницу РЖД за отказ выписывать пациентам льготные лекарства

Клиническая больница «РЖД Медицина» оштрафована за несвоевременное исполнение требований прокурора. Медицинское учреждение незаконно отказывало пациентам в выписке рецептов на льготные лекарства.

Когда факт нарушения вскрылся, директору больницы было внесено представление. Но в медучреждении так и не приняли меры. В этой связи по постановлению транспортного прокурора больница привлечена к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ «Умышленное неисполнение законных требований прокурора». Учреждению назначен штраф в 50 тысяч рублей.

В настоящее время права граждан восстановлены, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ограничения на продажу бензина?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Здоровье, Россия,