Прокуратура оштрафовала больницу РЖД за отказ выписывать пациентам льготные лекарства

Клиническая больница «РЖД Медицина» оштрафована за несвоевременное исполнение требований прокурора. Медицинское учреждение незаконно отказывало пациентам в выписке рецептов на льготные лекарства.

Когда факт нарушения вскрылся, директору больницы было внесено представление. Но в медучреждении так и не приняли меры. В этой связи по постановлению транспортного прокурора больница привлечена к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ «Умышленное неисполнение законных требований прокурора». Учреждению назначен штраф в 50 тысяч рублей.

В настоящее время права граждан восстановлены, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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