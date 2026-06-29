Более ста человек утонули с начала года на Урале

Полпред президента в УрФО Артем Жога заявил о резком росте числа несчастных случаев на воде – их уже более ста – и призвал усилить их профилактику, в том числе проводить разъяснительные беседы с населением, сообщили в пресс-службе полпредства.

«С начала года на водоемах Уральского федерального округа погибли 102 человека, из них более половины – за последний месяц. Это огромные цифры и ужасные трагедии, которые мы обязаны пресекать. Прошу усилить профилактику в регионах: продолжить обследования водоемов и излюбленных жителями мест купания, работать с населением – напоминать правила поведения на воде, а также разъяснять, к каким последствиям может привести их игнорирование», – подчеркнул полпред на заседании с главными федеральными инспекторами регионов.

Как уже писал «Новый День», 28 июня в Тазовском районе ЯНАО утонула 16-летняя девушка, а в Красноселькупском районе – 17-летний юноша. 17 июня на реке Патрушиха в Екатеринбурге утонул мужчина, а вечером того же дня в акватории реки Турья в Краснотурьинске погибла 10-летняя девочка.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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