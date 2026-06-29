На Уралмаше закрыли кафе с тараканами

Роспотребнадзор нашел множество санитарных нарушений в кафе быстрого питания «От Души» (ИП Кобилов), которое находится по адресу: Ильича, 47.

На предприятии общепита не соблюдались принципы ХАССП. В производственных помещениях несвоевременно проводились ремонт и уборка, над моечными ваннами не было вытяжной вентиляции. Также нарушались условия хранения продукции, к работе были допущены сотрудники без медосмотра, вакцинации и гигиенической подготовки и аттестации. Кроме того, в кафе обнаружены насекомые.

Для предотвращения угрозы жизни и здоровью людей кафе было опечатано сразу после проверки. Его закрыли 22 июня. Позднее Орджоникидзевский районный суд принял решение о приостановлении деятельности заведения на 60 суток.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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