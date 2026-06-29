С самокатчицы, сбившей 5-летнего ребенка, взыщут 190 тысяч рублей

Свердловский областной суд поставил точку в гражданском деле о наезде девушки-подростка, катавшейся на электросамокате, на 5-летнюю девочку.

Как сообщили в пресс-службе суда, инцидент произошел вечером 8 апреля 2025 года на перекрестке улиц Викулова и Начдива Васильева. Женщина с пятилетней дочкой переходила дорогу на зеленый свет, когда ребенка сбил самокат компании «Юрентбайк.ру». На самокате ехала несовершеннолетняя девушка, которая не только не спешилась перед пешеходным переходом, но и везла с собой пассажирку, что является нарушением правил.

После столкновения подростки упали на ребенка, а затем бросили самокат и убежали. Пострадавшая малышка была на скорой доставлена в больницу. Полученные травмы были квалифицированы как легкий вред здоровью.

Родители девочки подали в суд и на кикшеринговую компанию, и на обеих девушек. Они требовали взыскать с управлявшей самокатом девушки 500 тысяч рублей в пользу ребенка и по 200 тысяч рублей в пользу каждого из родителей. Аналогичные суммы заявлялись к пассажирке, а к компании-арендодателю – 300 тысяч рублей в пользу ребенка и по 100 тысяч – в пользу родителей.

Изучив материалы дела, включая данные с камер видеонаблюдения и условия договора аренды, суд пришел к выводу, что надлежащим ответчиком по делу является именно водитель электросамоката. Согласно договору, пользователь самостоятельно несет полную ответственность за вред, причиненный третьим лицам. Пассажирку самоката суд назвал ненадлежащим ответчиком.

Суд первой инстанции взыскал с девушки в пользу пострадавшего ребенка компенсацию морального вреда в размере 60 тысяч рублей, а в пользу каждого из родителей – по 20 тысяч рублей. Кроме того, суд определил, что если у девушки таких денег не окажется, то за нее должна заплатить мать. Истцы посчитали назначенную сумму недостаточной и подали апелляцию

Коллегия облсуда, рассмотрев материалы дела, увеличила сумму компенсации морального вреда в пользу пострадавшего ребенка до 150 тысяч рублей. В остальной части решение оставлено без изменения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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