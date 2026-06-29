Суд взыскал с дропера украденные у свердловчанки деньги

Ирбитский районный суд взыскал с дропера 130 тысяч рублей в пользу местной жительницы.

63-летняя женщина стала жертвой мошенников. В марте 2024 года она общалась с незнакомцем в социальных сетях. По указанию собеседника женщина сделала несколько денежных переводов. Поняв, что ее обманули, свердловчанка обратилась в правоохранительные органы. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, с причинением значительного ущерба».

В ходе расследования выяснилось, что получателем денежных переводов стал 67-летний житель Краснодара. «По результатам надзорных мероприятий прокуратурой Байкаловского района выявлен факт неосновательного обогащения физического лица за счет денежных средств, похищенных у заявительницы», – сообщил в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В интересах обманутой пенсионерки прокуратура подала иск в суд о взыскании с владельца банковского счета, суммы, которую перевела ему женщина. Ирбитский суд встал на сторону заявительницы.

Ирбит, Ангелина Сергеева

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