Уральца оштрафовали на 100 тысяч рублей за уклонение от службы в армии

Жителя Краснотурьинска признали виновным по ч. 1 ст. 328 УК РФ «Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы».

Как сообщили в пресс-службе суда, молодой человек, состоящий на воинском учете, умышленно уклонялся от службы в армии.

В октябре 2024 года он дважды не явился на медосмотр по повесткам, присланным военкоматом. После этого он переехал другой город, где не встал на воинский учет. В октябре 2025 года юноше прислали уведомление о явке в военкомат через «Госуслуги», но он его проигнорировал.

Молодого человека приговорили к штрафу в размере 100 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Краснотурьинск, Елена Владимирова

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