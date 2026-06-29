В Екатеринбурге в понедельник вечером цены на такси взлетели из-за дождя. Надбавка составляет почти 100% от стоимости самой поездки из-за повышенного спроса. Больше всего цены поднялись в сегменте «эконом», который стал дороже «комфорт плюс», а на некоторые поездки и дороже «бизнеса».

В категориях «комфорт» и «комфорт плюс» тоже повышенный спрос, но не насколько ажиотажный, как в «экономе».

Напомним, в Екатеринбурге с ночи идет дождь. Из берегов начала выходить Исеть, затоплена набережная в районе полпредства.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube