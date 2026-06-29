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На Урале ввели режим повышенной готовности из-за рекордных осадков

В Свердловской области в Ревде власти ввели режим повышенной готовности в связи с рекордными осадками и повышенным сбросом воды с плотин Волчихинского, Ново-Мариинского и Ревдинского водохранилищ. Соответсвующее постановление подписала глава Ревды Татьяна Клепикова. Режим действует до 1 июля.

«Всем оперативным службам поручено усилить контроль по линии дежурно-диспетчерских служб, проверить готовность аварийно-восстановительных служб к реагированию на возможные нарушения жизнедеятельности населения и ликвидации последствий опасных метеорологических явлений», – говорится в документе.

В районах рек Ревда и Чусовая дежурят мониторинговые группы, подготовлен к развертыванию пункт временного размещения для людей, в случае если обстановка с уровнем воды ухудшится.

Екатеринбург, Елена Сычева

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