Таксисты в лужах ищут номера (ФОТО)

В Екатеринбурге устраняют последствия вечернего потопа, случившегося из-за рекордных ливней. За сутки выпало больше месячной нормы осадков. За весь июнь – больше трети годовой.

Ливневая канализация вчера перестала справляться, многие перекрестки затопило. Некоторые машины остались без номеров. Сегодня на улице Белинского найденные стали складывать елочкой.

«Таксисты с утра в луже искали и отмывали свои номера», – поделилась екатеринбурженка Мария.

Екатеринбург, Елена Сычева

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