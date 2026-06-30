Над Екатеринбургом взошла Клубничная Луна

В ночь на 30 июня уральцы могли полюбоваться на Клубничную Луну. Это первое полнолуние после июньского солнцестояния, и его особенность в том, что в Северном полушарии Луна находится необычно низко над горизонтом. Из-за этого для наблюдателей с Земли она может выглядеть золотистой, оранжевой или даже красноватой.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки в Екатеринбурге и Свердловской области ожидается переменная облачность – осадки, наконец, прекратятся. Лучше всего Клубничную Луну наблюдать во время ее восхода – это 22:53 по екатеринбургскому времени. Сегодня Луна также будет казаться полной.

Свое название июньское полнолуние берет из индейских традиций. В некоторых районах Северной Америки июнь исторически связан с сезоном сбора клубники. В других культурах также используют названия: Ежевичная Луна, Малиновая Луна, Садовая Луна, Медовая Луна, Лотосовая Луна. А в Южном полушарии июньское полнолуние называют Холодной Луной.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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