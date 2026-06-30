Качканарский ГОК выпустил 250-миллионную тонну окатышей: что это и для чего используется

ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат отчитался о том, что достиг отметки в 250 млн тонн суммарного выпуска железорудных окатышей. Юбилейная партия получена в цехе окатышей фабрики окускования и направлена на ЕВРАЗ НТМК, где сырье используется в доменном производстве для выплавки чугуна, сообщили 2Новому Дню» в департаменте внешних коммуникаций «Урал» ЕВРАЗа.

Ежегодно на комбинате выпускается порядка 5-6 млн тонн высококачественного сырья

Ежегодно на обжиговых машинах комбината выпускается порядка 5-6 млн тонн высококачественного сырья с содержанием железа свыше 61%. Окатыши также содержат примеси ванадия, что повышает качество чугуна и стали. За последние 5 лет в развитие и поддержание производства инвестировано около 2,7 млрд рублей. Проводятся ежегодные капитальные ремонты, обновляется оборудование, автоматизированы системы управления обжиговых машин, построены новые дозировочные комплексы на железнодорожных путях. Сегодня в цехе окатышей ЕВРАЗ КГОК работают 140 сотрудников.

Отметим, что производство окатышей на предприятии началось в 1970 году. Первая партия составила всего 5 тонн, а уже четыре года спустя цех вышел на показатель 2,8 млн тонн продукции в год. Предыдущий юбилей – выпуск 200-миллионной тонны – комбинат отметил в 2017 году.

Окатыши ЕВРАЗ КГОК содержат ванадий, что повышает качество чугуна и стали

«Качканарский горно-обогатительный комбинат обеспечивает наше металлургическое и ванадиевое производство высококачественным железорудным сырьем. Преодоление рубежа в 250 млн тонн окатышей – результат системной работы всей команды: рабочих, инженеров, технологов, руководителей. Он доказывает, что мы движемся в правильном направлении, инвестируя в обновление оборудования, внедряя цифровые и автоматизированные решения, уделяя внимание обучению и развитию сотрудников», – отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Качканар, Елена Васильева

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