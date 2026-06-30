В окрестностях Березовского переполнены водоемы и затоплены улицы

В пригороде Березовского, Ключевске, обстановка после прошедших аномальных дождей продолжает оставаться неблагоприятной.
Как рассказал в телеграм-канале врио главы города Владимир Шауракс, ситуация наиболее сложная в районе дамбы со стороны улицы Советской и переулка Первомайского. На дамбе в поселке Сарапулке ночные метки оказались в воде. Сотрудники МКУ «Благоустройство и ЖКХ» повторно прочистили слив, который был частично заблокирован бревном, поток увеличился.
В поселке Монетном вода немного спала, но пока дорога на Перспективную затоплена, с двух сторон от нее водоемы переполнены. В Старопышминске в результате подъема уровня воды проход к Святому источнику подтоплен, вход туда ограничен.
«Прошу всех быть предельно аккуратными, следить за детьми, не допускать их в места подтоплений», – резюмировал врио главы.
Фото: телеграм-канал врио главы Березовского Владимира Шауракса
Березовский, Елена Владимирова
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