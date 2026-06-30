Ливневки забиты, вода стоит. Что будет, если в Екатеринбурге снова пойдет дождь

В Екатеринбурге колодцы ливневой канализации все еще переполнены водой. Так, на улице Большакова возле парка «Зеленая роща» после вчерашнего подтопления вода никуда не ушла. Ливневую канализацию в Екатеринбурге обслуживает муниципальное предприятие ВОИС. Оперативный комментарий у специалистов получить не удалось.

Как отмечают эксперты, вода может стоять из-за того, что забит сам колодец, либо переполнена центральная канализация, и воде просто некуда уходить. Также причиной засора может быть неверно смонтированное оборудование. В случае новых дождей возможны повторные подтопления.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube