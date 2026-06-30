Сводный оркестр «АртДжаз» принял участие в «Школе джазовой импровизации» на Таватуе

Юные музыканты сводного оркестра в течение двух недель проходили образовательный интенсив в загородном образовательном центре «Таватуй». «Школа джазовой импровизации» дала возможность ребятам из оркестра «Арт-джаз» углубить свои знания, расширить репертуар, поработать с маститыми музыкантами.

Программа включала мастер-классы по джазовой импровизации от Дениса Давыдова, заведующего отделением «Музыкальное искусство эстрады» Свердловского музыкального училища имени П. И. Чайковского, а также занятия по истории джаза в формате детективного агентства «АртДжаз» – ребята исследовали особенности развития жанра в разных странах мира. Хедлайнером проекта во второй раз стал Заслуженный артист РФ Павел Овчинников, директор Академии джаза г. Москвы и художественный руководитель Международного фестиваля-конкурса «Детский Триумф джаза». Он провел серию мастер-классов для участников интенсива и дал ценные рекомендации юным исполнителям.

На отчетном концерте сводный оркестр «АртДжаз» представил довольно сложную программу из мировых джазовых стандартов. Специальным подарком для участников стало выступление Джаз-трио «Прованс» с концертной программой «Сделано во Франции» и совместный джем-сейшн.

Проект «Школа джазовой импровизации» реализован Фондом поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» при поддержке правительства Свердловской области, департамента культуры Администрации города Екатеринбурга, АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») и Академии джаза г. Москва. Руководителем проекта выступила Евгения Серебренникова, директор Екатеринбургской детской школы искусств № 6 имени К. Е. Архипова.

Сводный оркестр «АртДжаз» был сформирован в июне 2025 года на образовательном интенсиве «Школа джазовой импровизации» Игоря Бутмана. В состав коллектива вошли 30 талантливых ребят из музыкальных школ Екатеринбурга и Свердловской области. Уже в 2026 году при поддержке АО СЗ «РСГ-Академическое» оркестр под руководством дирижера Александра Хрушкова стал лауреатом Международного фестиваля-конкурса «Детский Триумф Джаза» (Москва, март 2026) и VI Всероссийского фестиваля эстрады и джаза «Ритм-Экспресс FEST» (Екатеринбург, март 2026), а также принял участие в Гала-концертах обоих фестивалей. В 2026 году сводный оркестр «АртДжаз» готовится к участию в конкурсе «Мы из джаза» (Санкт-Петербург) и джазовом конкурсе в Китае.

Екатеринбург, Таисья Исупова

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