Отчима будут судить за метание ножа в 12-летнего пасынка

В Сухом Логу местного жителя будут судить за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего и истязание заведомо несовершеннолетнего.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в марте этого года пьяный мужчина по надуманному поводу в качестве наказания поставил 12-летнего пасынка у стены и начал метать в него нож. Ребенок был ранен в живот.

Мальчика отвезли в больницу, где у него диагностированы травмы, расцененные экспертом как повлекшие тяжкий вред здоровью. Кроме того, установлено, что отчим бил ребенка.

Уголовное дело направлено в Сухоложский городской суд для рассмотрения по существу.

Сухой Лог, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube