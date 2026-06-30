В департаменте по охране животного мира Свердловской области назначили нового замдиректора

В свердловском правительстве продолжаются кадровые изменения. В региональном департаменте по охране, контролю и регулированию использования животного мира назначен заместитель директора. С 1 июля к должностным обязанностям приступает Евгения Шуляпина.

«Евгения Шуляпина – уроженка Свердловска, окончила Уральскую государственную сельскохозяйственную академию. Практически вся ее профессиональная карьера связана с системой государственного управления в сфере охраны и использования животного мира.

В разные годы она занимала должности в управлении Россельхознадзора по Свердловской области и управлении Федеральной регистрационной службы. С 2008 года работает в департаменте, прошла путь от ведущего специалиста и государственного инспектора до заместителя начальника отдела. С сентября 2016 года возглавляет отдел государственного надзора, охраны и использования животного мира, являясь старшим государственным инспектором Свердловской области», – сообщили в ДИПе.

В прошлом должность замдиректора департамента занимала Лариса Гиматова. Ведомство с 2012 года возглавляет Александр Кузнецов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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