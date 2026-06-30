У молодой свердловчанки удалили кисту селезенки размером с арбуз

Свердловские врачи удалили у 20-летней девушки кисту селезенки объемом 1,8 литра, сохранив сам орган. Пациентка обратилась за помощью, когда образование превысило размер самой селезенки в десять раз, а девушка уже не могла ходить и есть, потому что киста сдавливала органы пищеварения.

«За мою четвертьвековую практику это первый случай огромной кисты селезенки, не связанный с паразитарной этиологией, к тому же у столь юной девушки. Образования селезенки гигантского размера встречаются редко, потому что уже на ранних этапах беспокоят пациента и легко диагностируются. Здесь же мы столкнулись с ситуацией, когда о небольшой патологии знали несколько лет и ждали благоприятного исхода (рассасывания полости), а в итоге образование за последний год стремительно увеличилось», – прокомментировал ситуацию заведующий плановой и неотложной хирургией ГКБ № 40 Камиль Мерсаидов.

Для помощи молодой свердловчанке хирурги выбрали щадящую эндоскопическую операцию. Кисту аккуратно вскрыли, удалили часть ее стенки, снизив тем самым давление, и убрали патологическую полость вместе с содержимым. Такой подход позволил избежать полного удаления органа.

В настоящий момент девушка уже выписана из стационара и, как рассказали в региональном минздраве, всерьез задумалась о смене профессионального пути. По образованию она – ветеринарный фельдшер и даже успела поработать по специальности. Однако теперь она намерена изучать хирургию и получить медицинское образование.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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