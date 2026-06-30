В Екатеринбурге перекроют улицы на время Царского крестного хода

С 11 по 21 июля в уральской столице пройдет ежегодный фестиваль «Царские дни». В этом году он будет приурочен к 108-й годовщине памяти святых Царственных страстотерпцев. В программу, как обычно, войдут богослужения, масштабный крестный ход, концерты, выставки и другие культурно-просветительские мероприятия.

Центральным событием по традиции станет ночная божественная литургия, после которой состоится Царский крестный ход – в ночь с 16 на 17 июля от Храма на Крови до мужского монастыря святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме.

В связи с этим в городе ограничат движение транспорта и средств индивидуальной мобильности.

С 22:00 15 июля до 06:00 17 июля будет запрещена стоянка авто на улице Царской (от Первомайской до Дзержинского). Движение по этой же улице перекроют с 06:00 16 июля до 06:00 17 июля.

Кроме того, 17 июля с 02:30 до 08:00, по мере движения колонны паломников, будет оперативно перекрываться транспортный поток по маршруту крестного хода:

– по улице Толмачева (от Первомайской до проспекта Ленина);

– по проспекту Ленина (от Карла Либкнехта до Репина);

– по улице Татищева (от Репина до Токарей);

– по улице Токарей (от Татищева до Кирова);

– по улице Бебеля (от Кирова до Готвальда);

– по нечетной стороне улицы Халтурина (от Готвальда до Технической);

– по улице Технической (от Бебеля до Решетской);

– по улице Решетской (от Технической до Леваневского);

– по улице Леваневского (от Решетской до автодороги в поселок Шувакиш);

– по автодороге в поселок Шувакиш (от Леваневского до Зеленой);

– по улице Зеленой (от автодороги в поселок Шувакиш до Первого проезда);

– по улице Пышминской (от Зеленой до Екатеринбургской кольцевой автодороги).

Как только крестный ход пройдет тот или иной участок, движение по нему возобновится.

Также с 06:00 16 июля до 06:00 17 июля будет запрещено движение и парковка СИМ в периметре, ограниченном улицами Челюскинцев, Николая Никонова, Карла Либкнехта, Малышева, 8 Марта и Бориса Ельцина, а с 01:00 до 08:00 17 июля – по маршруту крестного хода.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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