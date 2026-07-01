Несколько автодорог на Урале перекрыты в связи с паводком

В Свердловской области Госавтоинспекция в связи с подтоплением нескольких участков автодорог ввела временное ограничение движения.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, для автомобилистов закрыты следующие участки:

– мост через реку Бобровка в селе Покровском Артемовского района;

– подъездная дорога к поселку Ключевск (Березовский район);

– 3-й км автодороги Верхняя Тура – Красноуральск (Кушвинский район), объезд через поселок Валериановск;

– 19-й км дороги Нижние Серги – Михайловск – Арти (Нижнсергинский район);

– дорога в селе Битимка, трасса Первоуральск – Ревда, дорога в поселке Перескачка из-за разрушения моста через реку Утка (Первоуральск). Организованы пути объезда.

На всех перекрытых и подтопленных участках выставлены временные дорожные знаки и предупреждающие щиты, обстановка контролируется экипажами ДПС.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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