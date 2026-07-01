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На топливный кризис россияне ответили мемами (ФОТО)

Реакцией россиян на топливный кризис, который так или иначе задевает множество регионов страны (где-то вводят ограничения по отпуску бензина для физлиц, где-то сокращают подачу топлива «в одни руки», где-то поднимают цены), стала волна мемов. Смешные картинки – естественный способ сбросить стресс в ситуации неопределенности.

«В условиях нестабильности юмор часто становится формой психологической защиты, особенно у русских, считайте, что это наш социокультурный код. По сути, юмор – это тоже способ выражения агрессии, но относительно безопасный как для того, кто шутит, так и для окружающих. Это способ сбросить стресс в игровой форме. Плюс мем – это способ быстро отличить человека по системе «чужой-свой». Ты присылаешь кому-то картинку, а он говорит: «И где смеяться?». И сразу понятно, что у него другая система ценностей и координат, по крайней мере, в отношении этой конкретной ситуации», – пояснила «Новому Дню» психолог Анна Зосимова.

Екатеринбург, Елена Сычева

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