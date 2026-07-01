В поликлиниках больницы № 24 заработали медицинские посты: что это такое и как помогает врачам и посетителям

В Центральной городской клинической больнице № 24 города Екатеринбурга с мая 2026 года начали работу новые медицинские посты. Запуск этого подразделения призван существенно разгрузить участковых терапевтов от рутинной и бумажной работы, позволив им сосредоточить ключевое внимание на лечении пациентов со сложными патологиями.

Одновременно с этим нововведение обеспечивает полноценной, доступной и максимально удобной медицинской помощью маломобильных граждан. Благодаря работе постов такие пациенты теперь получают регулярное и качественное динамическое наблюдение непосредственно на дому, а посетители поликлиник могут оперативно решать большинство типовых вопросов, избегая утомительного ожидания в очередях у врачебных кабинетов.

Новые медицинские посты развернуты на базе поликлиник № 1, 2, 3, 4, а также в отделении общей врачебной практики (ООВП) в поселке Горный Щит. Решение об их создании закреплено специальной стандартной операционной процедурой (СОП), которую разработала рабочая группа поликлиники и утвердил главный врач больницы. Основной целью масштабного проекта стало повышение доступности первичной медико-санитарной помощи жителям города за счет грамотного распределения потоков пациентов и эффективного перераспределения функций между врачами и средним медицинским персоналом.

Спектр задач, которые взяли на себя сотрудники медицинских постов, очень широк. Специалисты проводят идентификацию пациентов по двум параметрам и определяют цель обращения еще на этапе записи. Теперь без предварительного визита к врачу здесь можно оформить направления на лабораторные и инструментальные исследования, плановую госпитализацию, санаторно-курортное лечение, консультации узких специалистов и для военкомата. По назначению лечащего врача сотрудники поста оперативно выписывают справки, готовят выписки из амбулаторных карт и оформляют направления на дополнительные обследования.

Кроме того, они ведут учет пациентов с хроническими заболеваниями, оперативно переносят записи в случае опоздания человека или отсутствия доктора, а также заблаговременно заказывают в картохранилище медицинские карты для тех, кто записался на прием «день в день».

Важным этапом работы медпоста является доврачебный осмотр: перед приемом врача специалисты измеряют пациентам рост, вес, артериальное давление на обеих руках, частоту пульса и сатурацию. Это позволяет терапевту приступать к консультации, уже имея на руках базовые показатели здоровья пациента, не тратя на это время приема.

Особое внимание уделяется тем, кто не может самостоятельно прийти в поликлинику: сотрудники медицинского поста регулярно выезжают на дом к маломобильным гражданам для проведения динамического наблюдения, что делает медицинскую помощь для этой категории населения непрерывной и комфортной.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе минздрава области, медицинские посты ЦГКБ №24 работают ежедневно с 8:00 до 20:00, принимая в среднем от 80 до 100 человек в день. Новый формат работы первичного звена уже доказал свою высокую востребованность и эффективность. Перераспределение рутинных функций между медицинским и немедицинским персоналом позволило сократить очереди и ускорить решение типовых вопросов пациентов.

Внедрение медицинских постов стало еще одним важным шагом в рамках внутренней оптимизации поликлинической службы больницы, направленным на создание качественной, комфортной и дружелюбной медицинской среды для всех жителей Екатеринбурга, отметили в пресс-службе минздрава.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube