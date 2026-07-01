Артем Жога поздравил уральцев с Днем ветеранов боевых действий

Сегодня в России отмечают День ветеранов боевых действий. С праздником уральцев поздравил полпред президента в УрФО Артем Жога.

«Русские воины – отважные люди, для которых долг и честь на первом месте. Они всегда готовы встать на защиту Родины: так было в годы Великой Отечественной войны, так происходит и сегодня. Афганистан, Чечня, Сирия, а затем и Донбасс – наши парни без колебаний берут на себя удар, сохраняя верность Отчизне и боевому братству. Мы храним в сердцах и в памяти народа имена погибших товарищей, наставников и родных. Чтим каждого участника боевых действий. Ваш опыт, мужество и стойкость – опора для будущих поколений», – сказал Артем Жога.

По данным РИА «Новости», межфракционная депутатская инициатива об официальном установлении памятной даты – Дня ветеранов боевых действий – находится на рассмотрении Госдумы. Сейчас этот праздник отмечают неофициально.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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