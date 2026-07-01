Председатель СНТ отсудил 50 тысяч рублей за клевету в садовом чате

В Екатеринбурге председатель коллективного сада подал в суд на женщину-садовода, которая распространяла в групповом чате ложные обвинения против него, и добился моральной компенсации.

Женщина оставляла комментарии с ноября 2024 года по июнь 2025 года в группе мессенджера, объединяющей более 150 человек. Она сообщала о противоправных действиях, нарушении законодательства, нецелевом расходовании денег в СНТ и фальсификации документов. Общий контекст переписки позволял однозначно идентифицировать лицо, в отношении которого распространялись эти сведения.

Председатель сада посчитал, что страдает его деловая репутация, и подал в Верх-Исетский суд Екатеринбурга иск о защите чести и достоинстве. Суд назначил лингвистическую экспертизу. Она показала, что в 39 текстовых фрагментах содержатся утверждения о фактах, которые можно проверить на соответствие действительности. Но ответчица не смогла предоставить доказательства.

Районный суд обязал женщину опровергнуть ложные обвинения в том же групповом чате. При неисполнении требования за каждый день просрочки с ответчицы взыскивалась неустойка в размере 100 рублей. Также, проиграв суд, женщина была обязана выплатить председателю сада 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Но ответчица решила обжаловать это решение в Свердловском областном суде.

«Судебная коллегия по гражданским делам суда апелляционной инстанции, рассмотрев материалы дела, отклонила доводы апелляционной жалобы о том, что часть высказываний являются оценочными суждениями и не подлежат опровержению. Она указала, что ключевые утверждения, составляющие смысл сообщений, – о совершении противоправных действий и нарушении закона – могут быть проверены на соответствие действительности.

Также не были приняты во внимание аргументы о технических сложностях исполнения решения в связи с блокировкой мессенджера на территории России. Суд отметил, что при наличии объективных препятствий для исполнения судебного акта сторона вправе обратиться с заявлением об изменении способа и порядка исполнения решения», – сообщили в пресс-службе облсуда.

Таким образом, Свердловский областной суд оставил решение районного суда в силе.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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