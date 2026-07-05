Как не получить инфаркт на грядках – советы кардиологов

Российские кардиологи обращают внимание – каждое лето список пациентов профильных отделений пополняют дачники. Большая часть из них – пенсионеры, которые, работая на грядках, часто забывают соблюдать правила, чтобы избежать сосудистых катастроф.

Для сокращения случаев экстренной госпитализации с инфарктами медики разработали специальные рекомендации для любителей активного отдыха на даче. Во-первых, необходимо поменьше работать в наклонном состоянии – не более 30 минут подряд, затем следует отдохнуть в тени. Наилучшее время для обработки участка – утром до 11:00 и вечером после 17:00, когда солнце печет не так сильно. Находиться под прямыми лучами «сердечнику» не стоит. При работе обязательно наличие головного убора. Во-вторых, при работе в жаркую погоду необходимо пить не менее 1,5 литра воды в день. В-третьих, надо всегда держать под рукой нитроглицерин.

Если вы все же почувствовали острый приступ боли в груди, необходимо прекратить работу, принять нитроглицерин, присесть или прилечь в тени. Если боль не проходит в течение 20 минут, нужно немедленно вызывать скорую помощь.

Екатеринбург, Елена Васильева

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