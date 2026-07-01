В Кольцово пассажир пытался незаконно перевезти 32 кг бижутерии

Кольцовские таможенники остановили индивидуального предпринимателя, который пытался тайно перевезти 32 килограмма бижутерии.

В пассажирской таможенной декларации мужчина указал, что вес перевозимых серег из недрагоценных металлов составляет чуть более 13 килограммов, а общее количество изделий – 13 140 штук. Однако в ходе таможенного досмотра выяснилось, что фактическая партия оказалась внушительнее: 41 496 серег общим весом более 45 килограммов.

Как уточнили в пресс-службе Уральского таможенного управления, инспекторы изъяли свыше 28 тысяч серег и поместили их на ответственное хранение. В отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ «Недекларирование товаров». Проводится административное расследование.

Исполняющий обязанности начальника Екатеринбургской таможни Андрей Висимских разъяснил дальнейшую процедуру: предприниматель сможет вернуть изъятый товар, если суд не примет решения о его конфискации. После завершения расследования и рассмотрения дела в суде нарушителю предстоит оплатить назначенный штраф, задекларировать товар в установленном порядке, перечислить все необходимые таможенные платежи – и только после этого бижутерия будет ему возвращена.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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