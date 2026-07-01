Замначальника ГАИ назвал самые опасные трассы в Свердловской области

Заместитель начальника свердловской Госавтоинспекции Дмитрий Кузнецов рассказал о дорогах в регионе, где больше всего фиксируется ДТП.

По его словам, до реконструкции федеральная трасса Екатеринбург – Пермь была самой аварийной в области. Но после разделения транспортных потоков количество ДТП там резко сократилось. Сейчас напряженная ситуация складывается на Тюменском тракте, который пока находится в процессе реконструкции – его участки планируется вводить в эксплуатацию в течение 2027 года. После ремонта аварийность на дороге Екатеринбург – Тюмень снизится, уверен Дмитрий Кузнецов.

Также часто ДТП случаются на двусторонней дороге Екатеринбург – Щадринск – Курган. По статистике, проблемы есть на 40-м, 70-м и 80-м километрах. Участок Серовского тракта с 120-го по 170-й километр (за Нижним Тагилом) тоже считается довольно напряженным. Автодорога Екатеринбург – Реж – Алапаевск в силу загруженности тоже находится под пристальным вниманием автоинспекторов. Аварии часто фиксируются на 23-м, 40-м и 50-м километрах.

В пределах Екатеринбурга самым опасным участком считается северо-западное направление ЕКАД, участок с 35-го по 57-й километр, где есть встречная полоса.

«Контроль на аварийных участках Госавтоинспекция осуществляет постоянно. Мы вводим ограничения, чтобы не давать водителям совершать опасные маневры, которые приводят к авариям. Чаще всего это превышение скорости и выезд на встречную полосу. Как только на участке появляются комплекс фотофиксации или начинает работать наряд ДПС, количество нарушений снижается, и аварийность падает», – рассказал на пресс-конференции Дмитрий Кузнецов.

По данным ГАИ, с начала 2026 года в Свердловской области зарегистрировано 996 ДТП. В них погиб 121 человек (в том числе 5 детей) и 1027 получили травмы. Дмитрий Кузнецов назвал три самых распространенных причины ДТП с тяжкими последствиями – превышение скорости, выезд на встречную полосу и наезд на пешеходов. Кроме того, в Свердловской области, как и по всей стране, выросло число случаев, когда водители садились за руль без прав. В 2025 году в регионе было выявлено почти 9 тысяч таких нарушителей. Каждая 14-я авария на Среднем Урале происходит по вине пьяного водителя. В прошлом году инспекторы ГАИ остановили 3,5 тысячи человек в состоянии алкогольного опьянения за рулем, еще 1002 водителя отказались проходить медосвидетельствование, что приравнивается к езде в пьяном виде. Основная задача Госавтоинспекции – снижение смертности на дороге, отметил Дмитрий Кузнецов. К 2030 году количество погибших в ДТП в Свердловской области должно сократиться в 1,5 раза.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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