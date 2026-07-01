Студенты Сергея Безрукова показали лучший спектакль на «Коляда-Plays»

В уральской столице завершился 20-й фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays». Гран-при забрали студенты курса Сергея Безрукова ВГИКа со спектаклем «Леди Макбет Мценского уезда». Об этом сообщила действующий учредитель «Коляда-театра» Эка Вашакидзе.

В основной конкурсной программе было представлено 26 спектаклей из Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Йошкар-Олы, Омска, Перми, Тюмени, Челябинска, Озерска, Верхнего Уфалея, Нижнего Тагила, Серова, а также театра из Северной Македонии.

Победу в номинации «Лучший детский спектакль» одержал Екатеринбургский театр кукол с постановкой «Забытая мечта».

Лучшим актерским дуэтом стали Ирина и Андрей Моляновы, исполнившие роли в спектакле «Капсула времени» (театр «Век жизни», Пермь). Приз за лучший актерский ансамбль получил спектакль «Уэлькаль» Государственного театра эстрады Республики Саха имени Ю.Е. Платонова из Якутска.

Лучшим режиссером признан Максим Меламедов – выпускник режиссерского факультета ГИТИСа, поставивший спектакль-победитель «Леди Макбет Мценского уезда». В номинации «Лучший режиссер детского спектакля» победил Ефим Степанов с постановкой «Про лисенка Леню» (театр «БаТиС», Москва).

Специальные призы «Коляда-театра» получили сразу два коллектива: театр Vortex из Скопье (Северная Македония) за спектакль на македонском языке с синхронным переводом «Курица», а также театр МО из Ижевска за спектакль «Дверь закрой!».

Как ранее писал «Новый День», в этом году фестиваль впервые прошел без личного участия самого Николая Коляды. Основатель театра, драматург и режиссер Николай Коляда скончался в ночь на 2 марта от двусторонней пневмонии. Ему было 68 лет. Труппа приняла решение продолжать работу.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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