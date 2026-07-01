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По затопленному Билимбаю люди плавают на сапах (ВИДЕО)

Первоуральский поселок Билимбай второй день остается затопленным после сильных ливней.

Как рассказали «Новому Дню» местные жители, река Чусовая вышла из берегов и затопила частные дома в районе улиц Рабочих, Врачей и Учителей. Чтобы спасти какие-то личные вещи, люди приплывают в свои дома на сапах и лодках.

В самом Первоуральске вышел из берегов Нижний пруд, в который накануне активно сбрасывали воду из Верхнего пруда.

Билимбай, Елена Владимирова

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