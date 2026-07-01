МЧС: завтра под водой могут оказаться дома в 21 муниципалитете (СПИСОК)

Если к завтрашнему дню дожди в Свердловской области не прекратятся, можно ожидать затопления домов, садовых участков и автодорог еще в полутора десятках муниципалитетов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

По прогнозу спасателей, в этом списке могут оказаться Серов, Сосьва, Гари, Красноуфимск, Бисерть, Ревда, Верхняя Пышма, Белоярский, Невьянск, Сысерть, Дегтярск, Полевской, Алапаевск.

Как ранее сообщал «Новый День», паводок уже пришел в Первоуральск, Нижний Тагил, Горноуральский, Кушву, Нижние Серги, Староуткинск, Березовский и на западную окраину Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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