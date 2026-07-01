УрФУ вернет мантии выпускникам

В Уральском федеральном университете разрешилась ситуация с мантиями, которые не были выданы выпускникам в день торжественной церемонии. Как сообщили в пресс-службе вуза, теперь у студентов есть возможность получить свои комплекты.

«Поскольку поставка торжественных комплектов в университет серьезно задержалась, и мы получили только часть заказа, контракт с поставщиком расторгнут. Поступившие комплекты мы должны вернуть. Диалог с поставщиком сейчас продолжается в правовом поле <…> Оргкомитет принял решение собрать заявки от желающих и решить вопрос с выдачей торжественных комплектов по составленным спискам», – заявили представители университета.

При этом сроки, в которые выпускникам предстоит дождаться своих мантий, пока остаются неизвестными.

Напомним, в день выпускного, 27 июня, студенты узнали, что торжественная церемония пройдет без традиционных мантий и конфедераток. Тогда в вузе объяснили: «В связи с форс-мажорными обстоятельствами в университет не доставили все заказанные для вас мантии. Мы не можем допустить ситуации, когда часть выпускников будет в мантиях, а часть – нет. Чтобы сохранить единство и солидарность, нам пришлось принять решение и всем отказаться от мантий на церемонии. Команда организаторов прилагала все усилия к тому, чтобы этого не произошло».

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube