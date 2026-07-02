Из трех лагерей под Нижним Тагилом экстренно эвакуировали детей из-за паводка

В трех детских оздоровительных лагерях Нижнего Тагила досрочно завершились смены – отдыху помешал разлив рек Тагил и Баранча после проливных дождей.

Как сообщило местное ИА «Все новости», утром 1 июля об эвакуации объявили в лагере «Уральский огонек» у поселка Евстюниха. Рядом с ним вышла из берегов река Баранча. Руководство попросило родителей срочно забрать детей, пока к лагерю еще можно подъехать. «Прямо на подъезде к лагерю вода вышла из берегов, и дорога затоплена. Проехать еще можно было, но паркетнику уже дно достает. На обычной легковушке тяжело ехать, бампер топит, все еле плетутся», – рассказали родители ИА «Все новости». Смена в лагере началась 20 июня и должна была закончиться 3 июля.

Глава города Владислав Пинаев сообщил, что закрылись еще два лагеря. «В лагерях «Баранчинские огоньки» и «Звонкие голоса» затопило водозаборную скважину – смену завершили раньше. Как только вода уйдет, скважину промоют, Роспотребнадзор проверит качество воды, тогда возобновим работу. В «Уральском огоньке» подтопило территорию и подъезды, решение о возврате детей – по ситуации. Круглосуточно мониторим обстановку, работаем в режиме повышенной готовности», – пояснил мэр.

В городской администрации уточнили, что в лагере «Баранчинские огоньки» отдыхало 210 детей, в лагере «Звонкие голоса» – 104 ребенка, в «Уральском огоньке» – 182.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube